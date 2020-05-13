«Аэрофлот» прекратит сотрудничество с РФС

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев отказался заключать новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС) на общую сумму 30 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По прежнему соглашению РФС получал от «Аэрофлота» $ 400 тыс. в год. Новое руководство футбольной организации не устраивают такие условия, поэтому оно инициировало переговоры о новом контракте.

После длительных обсуждений стороны договорились заключить соглашение, по которому «Аэрофлот» выплатит РФС 30 млн рублей за девять месяцев, но из-за пандемии коронавируса авиакомпания решила отказаться от сотрудничества.

«Аэрофлот» по-прежнему является спонсором «Манчестер Юнайтед» (договор действует до 2022 года). Российская компания сотрудничает также с московским ЦСКА, но стороны пока не продлили контракт на 2021 год.