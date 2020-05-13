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«Динамо» близко к подписанию двух футболистов «Енисея»

«Динамо» близко к подписанию двух футболистов «Енисея»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» близко к подписанию двух воспитанников красноярского «Енисея».

К бело-голубым в скором времени могут присоединиться 19-летние Матвей Ужгин и Никита Раздорских. Оба футболиста дебютировали за «Енисей» в 2019 году. «Динамо» хочет подписать игроков как свободных агентов, так как летом истекают их контракты с красноярским клубом. Сейчас Ужгин и Раздорских ждут окончания трудовых договоров, чтобы принять решения о своём будущем.

Ранее министерство Красноярского края заявило футболистам «Енисея» о сокращении бюджета клуба и намерении делать ставку на собственных воспитанников.

«Динамо», набрав 30 очков в 22 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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