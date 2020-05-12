Жерсон, которым интересовалось «Динамо», привлёк внимание «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Отец бразильца Жерсона, выступающего на родине за «Фламенго», подтвердил, что интерес к 22-летнему полузащитнику проявляют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также дортмундская «Боруссия».

«Никто не знал о варианте с «Арсеналом», но теперь, когда я говорю вам, это станет известно всему миру. Что касается интереса «Тоттенхэма» и «Боруссии» — тоже правда. Но они только поинтересовались», — приводит слова отца Жерсона Goal.

Жерсон уже выступал в Европе, перейдя в 2016 году в возрасте 19 лет в итальянскую «Рому» за € 18,6 млн из «Флуминенсе». Однако заиграть ему так и не удалось. В Италии его трансфер считают одним из самых неудачных вложений в истории римского клуба. Он принял участие в 42 матчах за «Рому», в основном выходя на замену, тем не менее, ему удалось забить 2 гола и отдать 1 голевую передачу.

Летом 2019 года он вернулся на родину, заключив 4-летнее соглашение с «Фламенго», который заплатил за его трансфер € 11,8 млн. Незадолго до этого перехода, сообщалось, что бразилец был близок к переезду в московское «Динамо».

«Динамо» близко к подписанию хавбека «Ромы» Жерсона за € 10 млн