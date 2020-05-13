Юность, кубки с ЦСКА, провал на Евро и покорение Европы. Фото карьеры Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий — один из самых титулованных тренеров страны, семь лет качественной и плодотворной работы с одним из популярнейших клубов России смело можно назвать эпохой. По крайней мере в масштабе отечественного футбола. Слуцкий возглавил ЦСКА в 2009 году.

Европа не покорилась бывшему главному тренеру сборной России, и он вернулся на родину. Так быстро Слуцкого в РПЛ мы точно не ждали. Его первой неудачей в «Витессе» стало поражение в финале плей-офф за место в Лиге Европы от «Утрехта» Дика Адвоката. Всё-таки сезоном ранее команда из Арнема этот плей-офф выиграла. Нынешний сезон начался для «Витесса» успешно, но пять поражений подряд испортили всё впечатление от хорошего старта. Результаты вынудили российского специалиста подать в отставку. В 2020-м Слуцкий попробует доказать в «Рубине», что период в Европе сделал его сильнее как тренера.



Предлагаем вашему вниманию яркие фотографии Леонида Слуцкого с начала его профессиональной деятельности по нынешний день.