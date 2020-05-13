Источник: сезон во Франции завершили по итогам 28 туров, чтобы «Лион» не попал в еврокубки

Чемпионат Франции был завершён по итогам 28 туров с целью непопадания «Лиона» в еврокубки, утверждает Le Parisien.

По данным источника, руководство Профессиональной футбольной лиги находится в плохих отношениях с президентом «Лиона» Жан-Мишелем Олясом, который регулярно высказывает недовольство по разным моментам.

Напомним, что чемпионат Франции был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпионом страны был признан «ПСЖ». Второе место и прямую путёвку в Лигу чемпионов получил «Марсель». В квалификационном турнире Лиги чемпионов сыграет «Ренн». В Лигу Европы попали «Лилль», «Реймс» и «Ницца». «Лион» финишировал на седьмом месте и не попал в еврокубки в следующем сезоне. Руководство клуба пообещало подать в суд на это решение.