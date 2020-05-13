Сергей Степашин: на людей маски понадевали с перчатками, а мы в футбол будем гонять?

Член попечительского совета общества московского «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о предстоящем исполкоме РФС, на котором может быть принято решение о судьбе нынешнего сезона.

«Я не знаю, будут ли они обсуждать тему судьбы сезона, будет принято решение или нет. Потому что, насколько у меня есть информация, а я всё-таки от футбола далеко не ушёл, я член совета директоров футбольного клуба «Динамо», всё будет зависеть от региональных аспектов. Там, где действительно не опасно для футболистов болельщиков, если они, конечно, будут на стадионах, тогда и будет приниматься решение.

Представь себе, у нас большинство клубов сейчас в Москве. В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнёт. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять – так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках ещё можно. Поэтому я не знаю, честно говоря. По мне, конечно, лучше было бы доиграть, но если это будет без болельщиков, если это будет с риском для жизни… Надо думать. Надо думать уже о новом круге, надо думать о том, как мы в августе начнём первенство страны, надо думать уже о первенстве Европы. Здесь мнение всех клубов должно быть учтено», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».