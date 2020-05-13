Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня

Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.

Причиной такого решения называется беспокойство футболистов и тренеров о необходимости проработать вопросы, касающиеся рисков, связанных с возвращением к тренировкам и возобновлением матчей.

Daily Mirror сообщал, что возобновление розыгрыша английской Премьер-лиги запланировано на 13 июня. Сообщение об этом получали игроки и сотрудники клубов АПЛ. Сезон возобновится, если на это даст разрешение правительство Великобритании. В середине мая клубы могут возобновить тренировки.



Чемпионат Англии, как и другие спортивные соревнования в мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса. К моменту остановки в Премьер-лиге было сыграно 29 туров, «Манчестер Сити» и «Арсенал» провели на один матч меньше.

Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», опережающий идущий вторым «Сити» на 25 очков. Для первого за 30 лет чемпионского титула «Ливерпулю» необходимо одержать ещё две победы. Если «Сити» проиграет «Арсеналу», то достаточно будет одной.