Шевченко: я хотел бы возглавить «Милан», но сейчас думаю только о сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что хотел бы когда-нибудь возглавить «Милан», за который выступал с 1999 по 2006 годы.



«Мне бы хотелось, чтобы это когда-нибудь произошло. Я храню эту команду в своём сердце и очень люблю её болельщиков. Посмотрим, но это одна из моих целей. Однако сейчас я думаю только о сборной Украины.



«Милану» нужно постараться закончить сезон как модно лучше. Игроки должны выложиться по максимуму, чтобы показать уважение к болельщикам. Посмотрим, что произойдёт в этом случае, и какого результата добьется команда» — приводит слова Шевченко Sky Sports Italia.



За время выступления в «Милане» Шевченко сыграл в 208 матчах в чемпионате Италии и забил 127 голов. С итальянкой командой он один раз стал чемпионом страны, а также выиграл в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Италии, а также в Суперкубке УЕФА.

Шевченко и Балотелли попали в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN