Шевченко и Балотелли попали в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг худших трансферов в истории английской Премьер-лиги.
Первое место занял переход сенегальца Али Диа в «Саутгемптон» в 1996 году. Тогдашнему главному тренеру клуба Грэму Сунессу позвонил мужчина, который представился Джорджем Веа. Он порекомендовал тренеру нападающего, который недавно играл с ним за «ПСЖ», а также забил два гола за сборную Сенегала. Позже выяснилось, что Диа играл только в любительской лиге.
Вторым стал трансфер полузащитника Дэниэла Дринкуотера из «Лестер Сити» в «Челси» в 2017 году. Хавбек обошёлся «аристократам» в € 37,9 млн, но не сумел закрепиться в составе. Перейдя в «Астон Виллу» на правах аренды, Дринкуотер вступил в перепалку с испанским хавбеком Хотой, после чего ударил его головой.
В топ-10 вошли такие известные игроки, как Андрей Шевченко и Марио Балотелли.
Топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN выглядит так:
1. Али Диа («Блайт Спартанс» — «Саутгемптон», 1996 год)
2. Дэниэл Дринкуотер («Лестер Сити» — «Челси», 2017)
3. Рикардо Альварес («Интер» — «Сандерленд», 2015)
4. Бошко Балабан («Динамо» (Загреб) — «Астон Вилла», 2001)
5. Адриан Муту («Парма» — «Челси», 2003)
6. Пабло Освальдо («Рома» — «Саутгемптон», 2013)
7. Андрей Шевченко («Милан» — «Челси», 2006)
8. Томас Бролин («Парма» — «Лидс», 1995)
9. Винстон Богард («Барселона» — «Челси», 2000)
10. Марио Балотелли («Милан» — «Ливерпуль», 2014).
В топ-50 попали Алексис Санчес («Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», 2018 год), Сергей Ребров («Динамо» (Киев) — «Тоттенхэм», 2000), Оуэн Харгривз («Бавария» — «Манчестер Юнайтед», 2007 ), Майкл Оуэн («Реал» — «Ньюкасл Юнайтед», 2005), Хуан Верон («Лацио» — «Манчестер Юнайтед», 2001), Фернандо Торрес («Ливерпуль» — «Челси», 2011), Анхель Ди Мария («Реал» — «Манчестер Юнайтед», 2014) и другие.
- 6 мая 2020
-
20:01
-
19:52
-
19:47
-
19:37
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:19
-
18:09
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:24
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:44
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:58
-
15:52
-
15:43
-
15:25
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
14:12
-
13:50
-
13:39