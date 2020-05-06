Шевченко и Балотелли попали в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг худших трансферов в истории английской Премьер-лиги.

Первое место занял переход сенегальца Али Диа в «Саутгемптон» в 1996 году. Тогдашнему главному тренеру клуба Грэму Сунессу позвонил мужчина, который представился Джорджем Веа. Он порекомендовал тренеру нападающего, который недавно играл с ним за «ПСЖ», а также забил два гола за сборную Сенегала. Позже выяснилось, что Диа играл только в любительской лиге.

Вторым стал трансфер полузащитника Дэниэла Дринкуотера из «Лестер Сити» в «Челси» в 2017 году. Хавбек обошёлся «аристократам» в € 37,9 млн, но не сумел закрепиться в составе. Перейдя в «Астон Виллу» на правах аренды, Дринкуотер вступил в перепалку с испанским хавбеком Хотой, после чего ударил его головой.

В топ-10 вошли такие известные игроки, как Андрей Шевченко и Марио Балотелли.

Топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN выглядит так:

1. Али Диа («Блайт Спартанс» — «Саутгемптон», 1996 год)

2. Дэниэл Дринкуотер («Лестер Сити» — «Челси», 2017)

3. Рикардо Альварес («Интер» — «Сандерленд», 2015)

4. Бошко Балабан («Динамо» (Загреб) — «Астон Вилла», 2001)

5. Адриан Муту («Парма» — «Челси», 2003)

6. Пабло Освальдо («Рома» — «Саутгемптон», 2013)

7. Андрей Шевченко («Милан» — «Челси», 2006)

8. Томас Бролин («Парма» — «Лидс», 1995)

9. Винстон Богард («Барселона» — «Челси», 2000)

10. Марио Балотелли («Милан» — «Ливерпуль», 2014).

В топ-50 попали Алексис Санчес («Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», 2018 год), Сергей Ребров («Динамо» (Киев) — «Тоттенхэм», 2000), Оуэн Харгривз («Бавария» — «Манчестер Юнайтед», 2007 ), Майкл Оуэн («Реал» — «Ньюкасл Юнайтед», 2005), Хуан Верон («Лацио» — «Манчестер Юнайтед», 2001), Фернандо Торрес («Ливерпуль» — «Челси», 2011), Анхель Ди Мария («Реал» — «Манчестер Юнайтед», 2014) и другие.