Деле Алли об ограблении: это был ужасный опыт, но сейчас мы все в порядке

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поблагодарил болельщиков за поддержку после ограбления, которое Алли пережил в собственном доме.
«Спасибо вам за все сообщения. Это был ужасный опыт, но сейчас мы все в порядке. Благодарю за поддержку», — написал футболист в «Твиттере».
Ранее стало известно, что В 00:30 по местному времени двое вооружённых ножами людей ворвались в дом Алли. Во время ограбления футболист играл в бильярд со своей девушкой Руби Мэй и шестью приятелями. Спортсмена ударили в лицо, один из его друзей также пострадал.
Грабители забрали у футболиста дорогие часы Richard Mille и Audemar Piguet. Кроме часов были украдены ювелирные изделия, принадлежащие Мэй.
В полиции сообщили, что по подозрению в преступлении пока никто не задержан. Следствие считает, что нападение на дом футболиста могло быть запланированным.
Алли перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в феврале 2015 года из «Милтон Кинс Донс». Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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