«Барселона» исключает возвращение Неймара
Советник президента «Барселона» Карлес Рексач отметил, что считает невозможным возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
«Анализируя нынешнюю ситуацию я считаю, что возвращение Неймара невозможно. Думаю, он понял, какую роль для него играла «Барселона». Если он забивал здесь гол, это облетало весь мир несколько раз. В Париже его годы менее заметны», — приводит слова Рексача COPE.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы. За это время он дважды стал чемпионом Испании, трижды победил в Кубке Испании, один раз выиграл суперкубок Испании, победил в Лиге чемпионов, в Суперкубке УЕФА, а также стал чемпионом мира на клубном уровне. Трансфер Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн сделал его самым дорогим футболистом мира.
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