Конте хочет, чтобы «Интер» подписал Видаля, Кавани и Мертенса
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет, чтобы команда в летнее трансферное окно усилилась тремя игроками, сообщает Sky Sport Italia.
Речь о чилийском полузащитнике «Барселоны» Артуро Видале, уругвайском форварде «Пари Сен-Жермен» Эдинсоне Каване и бельгийском полузащитнике «Наполи» Дрисе Мертенсе. Однако то, попытается ли «Интер» подписать этих игроков, будет зависеть от того, состоится ли сделка по аргентинцу Лаутаро Мартинесу, на которого претендуют мадридский «Реал» и «Барселона».
Предполагается, что Кавани и Мертенс заменят Мартинеса и чилийца Алексиса Санчеса, выступающего за «Интер» на правах аренды, — миланцы точно не будут выкупать права на игрока «Манчестер Юнайтед».
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