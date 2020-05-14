Тонали — главная цель «Интера» на ближайшее трансферное окно

19-летний полузащитник «Брешии» Сандро Тонали является главной трансферной целью главного тренера миланского «Интера» Антонио Конте на летнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство «Интера» полностью поддерживает задумку Конте. Сообщается, что ради этого трансфера летом команду могут покинуть полузащитники Борха Валеро, Матиас Весино и Роберто Гальярдини.

Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В текущем розыгрыше чемпионата Италии, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил 1 мяч и заработал 6 жёлтых карточек.