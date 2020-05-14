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Полузащитник «Спартака» Мельгарехо может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»

Полузащитник «Спартака» Мельгарехо может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Fotomac, в услугах 29-летнего парагвайского футболиста заинтересован «Трабзонспор», который в настоящее время ищет варианты усиления флангов. При этом в случае перехода Лоренсо достанется клубу бесплатно, поскольку его действующий контракт со «Спартаком» истекает этим летом.

Ранее Мельгарехо заявил, что, скорее всего, покинет стан красно-белых. Позднее высказывание прокомментировал его агент.

Лоренсо Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 забитый мяч.

Агент Мельгарехо прокомментировал информацию о вероятном уходе клиента из «Спартака»
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