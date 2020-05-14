Губерниев пожелал Сёмину продолжить тренировать и стать сэром Алексом Фергюсоном

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

«Могу понять менеджмент «Локомотива». Но мне очень жаль. Сёмин — это явление в российском футболе. Мне будет не хватать его острого языка, его харизмы, его резкости «Серебряной лани». Когда заканчивают тренировать такие люди, это грустно. Но я не хочу сказать, что уходит эпоха, потому что я хочу пожелать Палычу многие лета. Желаю, чтобы он продолжал тренировать, выиграть чемпионат России, Кубок России, Лигу чемпионов и стать лучшим тренером в мире по чьей-либо версии, стать сэром Алексом Фергюсоном. Жаль, что я так и не получил от Палыча зонтик с попугаями. Возможно, как-то раз курьер Почты России приедет ко мне и скажет: «Дмитрий, вам зонтик с попугаями от Палыча». Это будет самый дорогой подарок для меня», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.