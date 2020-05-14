Овчинников: не вижу препятствий, чтобы Сёмин возглавил какой-нибудь клуб

Бывший вратарь московского «Локомотива» Сергей Овчинников поделился своим мнением о том, вернётся ли к работе Юрий Сёмин после ухода с поста главного тренера «железнодорожников».

«Думаю, решение он будет сам принимать, исходя из своих личных раздумий, предположений. Что касается его энергии, знаний, то, по-моему, он находится в прекрасной физической форме. На мой взгляд, я не вижу препятствий для того, чтобы он тренировал какую-либо команду. Он сам решит, когда закончит, сколько ему позволит здоровье», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял клуб трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Преемником Сёмина на посту главного тренера московского клуба стал сербский специалист Марко Николич, который приступит к выполнению обязанностей с 1 июня 2020 года.