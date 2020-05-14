Сычёв — о Сёмине: не хочу верить, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Не хочу верить, что сегодня эпоха ушла, эпоха длиною в 25 лет. Но, зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернётся в «Локо», ставший ему домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать большое человеческое спасибо за всё. И, конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру не могу. Думаю, не только я. #ЮрийПалычНашеВсё #СпасибоПалыч», — написал Сычёв на своей странице в «Инстаграме».

Сегодня «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.