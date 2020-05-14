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Роберто Карлос откликнулся на просьбу Габулова помочь девочке из Осетии

Роберто Карлос откликнулся на просьбу Габулова помочь девочке из Осетии
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос сообщил, что экс-голкипер сборной России Владимир Габулов попросил его помочь девочке из Осетии с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

«Владимир Габулов попросил меня помочь замечательной маленькой девочке Арнелле Персаевой. Её семья собирает деньги на инъекцию, которая поможет ей бороться с болезнью.

Стоимость инъекции составляет $ 2,4 млн. Уже собрано чуть больше половины этой суммы. Мы должны завершить сбор средств к 30 мая. Но я знаю, как мы все можем помочь. Давайте вместе дадим Арнелле здоровую жизнь!» — написал Карлос на своей странице в «Инстаграме».

Ранее форвард «Сочи» Александр Кокорин перечислил 1 млн рублей в помощь Арнеллы. До этого Кокорин обратился к игрокам Российской Премьер-Лиги с просьбой финансово помочь ребёнку.

Полуторагодовалой Арнелле Персаевой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Девочка не может управлять своим телом — ходить, ползать и стоять без поддержки.

Александр Кокорин перечислил на лечение девочки из Осетии 1 млн рублей
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