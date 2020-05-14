В Бундеслиге разрешили проводить пять замен до конца сезона

Руководство немецкой футбольной лиги (DFL) приняло решение разрешить проводить пять замен до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт организации.

При этом разрешено менять не более двух игроков одновременно. Правила будут действовать в первой и второй Бундеслигах.

Бундеслига возобновит сезон первой из ведущих европейских чемпионатов. Рестарт турнира состоится 16 мая.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 чемпионат Германии был приостановлен в марте. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.



Лидером чемпионата Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб набрал в 25 матчах 55 очков. В лидирующую группу входят дортмундская «Боруссия» (51), «РБ Лейпциг» (50), мёнхенгладбахская «Боруссия» (49) и «Байер» (47).