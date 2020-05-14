Директор «Боруссии Д»: положительный тест на COVID-19 у игрока не станет катастрофой

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер прокомментировал возобновление сезона в чемпионате Германии, прерванном в марте из-за пандемии коронавируса.
«Мы рады, что футбол возвращается. Сейчас все тесты на коронавирус игроков и сотрудников клуба отрицательные, но если вдруг у кого-то тестирование покажет наличие вируса, катастрофой это не станет. У нас есть рекомендации по безопасности, мы с этим обязательно справимся. Чувства от возобновления сезона? В первую очередь, облегчение. Если бы чемпионат завершили досрочно, и у Дортмунда, и у всей лиги были бы большие проблемы. Мы никогда не стали бы добровольно играть без зрителей, но в текущей сложной ситуации это единственное решение», — приводит слова Крамера ВВС.
Рестарт Бундеслиги запланировал на 16 мая. «Боруссия» примет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Шальке-04», матч начнётся в 16:30 мск.
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