Геркус: расставание с Сёминым — это неуважение к болельщикам «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.



«Отставка тренера в футболе — это не сенсация, такое случается сплошь и рядом. Но уход успешного тренера, который по ходу сезона идёт на втором месте, — вот это сенсация. Это вотум недоверия, крайняя форма реакции клуба на работу тренера. Расставание с таким популярным специалистом — это неуважение к болельщикам. Форма такого решения — демонстративное пренебрежение футбольными ценностями. Кикнадзе и Мещеряков противопоставили себя большинству болельщиков «Локомотива», истории клуба. Это всё перечеркнуто.

Смело можно сказать, что 14 мая история «Локомотива» завершилась и начался новый этап. Нельзя сказать, что он не назревал. Этому предшествовала череда странных событий и решений, направленных против клуба. Война с игроками — вспомним истории с Денисовым и Тарасовым, война с сотрудниками и болельщиками, история с абонементами… Сейчас строится новый клуб. В любом случае это огромный риск. Коллеги поставили себя в такую ситуацию, что сейчас многие против них. Для этого должна быть сильная мотивация, не могу сказать какая. Посмотрим, какой будет «Локомотив» с новым тренером, новой командой и новой философией. И скорее всего, с новыми болельщиками. Или без них.

Сейчас «Локомотив» сражается за вторую строчку в турнирной таблице и попадание в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у Семина было бы больше шансов успешно завершить эту борьбу, чем у нового тренера. С точки зрения денег, которые можно получить, попав в групповой этап Лиги чемпионов, приглашение мало кому известного специалиста — это огромный риск. Думаю, что игроки «Локомотива» гуглили, кто такой Николич», — сказал Геркус в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».