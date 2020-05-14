Идову: у «МЮ» есть Фергюсон, у «Арсенала» — Венгер, а у «Локомотива» — Юрий Палыч

Защитник московского «Локомотива» Брайн Идову прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды

«У „МЮ“ есть сэр Алекс Фергюсон, у „Арсенала“ — Арсен Венгер… А у „Локомотива“ есть Юрий Палыч! Спасибо за всё, коуч! Вы навсегда останетесь в сердцах болельщиков и всех в футбольном клубе! Молоды сердцем и душой! Всем бы вашу энергию и страсть! #Legend», — написал Идову на своей странице в «Инстаграме». Футболист выложил совместное с тренером фото.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.