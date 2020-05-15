«Спасибо за кубки, Легенда». Смолов отреагировал на уход Сёмина

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «железнодорожников».

«Спасибо за кубки, Легенда», — написал Смолов в «сториз» «Инстаграма», опубликовав фото с Сёминым.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

13 мая московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера команды.