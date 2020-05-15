«Спасибо вам, за то что дали клубу и болельщикам «Локомотива». Фарфан поблагодарил Сёмина

35-летний перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан опубликовал фото в «Инстаграм-сториз» с празднования завоевания титула с Юрием Сёминым, который, вчера, 14 мая был официально уволен.

«Спасибо за то, что Сёмин дал клубу и болельщикам «Локомотива». Благодарен ему за выигранные под его руководством трофеи», — подписал опубликованное фото Джефферсон.

Посмотреть фото можно в «инстаграм-сториз» Джефферсона Фарфана.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.



14 мая московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера команды. Его сменит сербский специалист Марко Николич.