Месси: «Барсе» не выиграть ЛЧ, выступая как в последних матчах до перерыва

Форвард «Барселоны» Лионель Месси ответил наставнику своей команды Кике Сетьену по поводу своего же высказывания до перерыва в соревнованиях по причине пандемии коронавируса. Тогда аргентинец отметил, что его команде не по силам выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, а тренер команды завил, что «Барселона» вполне может победить в турнире.



«Возможно, этот перерыв пойдёт нам на пользу. Но сначала нужно дождаться возобновления соревнований. Тогда мы и поймём наш уровень, или тот уровень, которого мы можем достичь.



Мне кажется, наш тренер плохо понял то, что я пытался сказать, или просто я неверно выразился. Я хотел сказать, что с такого уровня игры, какой у нас был в последних матчах перед перерывом, нам не хватило бы для победы в Лиге чемпионов. Я не сомневаюсь в нашей команде, и не сомневаюсь, что нам по силам выиграть всё, что осталось, но не с таким уровнем игры, как в последних матчах.



У каждого может быть своё мнение, и его нужно уважать. Моё основывается на опыте выступлений в Лиге чемпионов. Мне посчастливилось играть в этом турнире каждый год, и я знаю, что с тем уровнем игры, который мы показывали, выиграть её нельзя», — приводит слова Месси Sport.

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