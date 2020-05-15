Ибрагимовичу разрешили завершить карантин

Шведскому форварду итальянского «Милана» Златану Ибрагимовичу разрешено досрочно завершить карантин, сообщает Football Italia.

На минувшей неделе Ибрагимович вернулся в Милан из Швеции, где поддерживал форму вместе с «Хаммарбю» (на родине Златана нет жёстких карантинных мер, клубы готовятся к новому сезону, который стартует в июне, в штатном режиме) и отправился на двухнедельный домашний карантин. Однако спустя неделю самоизоляции швед прошёл два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Теперь он может присоединиться к тренировкам «Милана» — общекомандные занятия будут разрешены с 18 мая.

Серия А должна возобновиться в июне, однако окончательного решения об этом ещё не принято.