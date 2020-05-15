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9 клубов отказываются возобновлять тренировки из-за медицинского протокола Серии А

9 клубов отказываются возобновлять тренировки из-за медицинского протокола Серии А
Футбол / Италия 0

Девять клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки 18 мая, так как недовольны медицинским протоколом лиги, сообщает Football Italia.

По данным источника, возобновить тренировки отказываются «Милан», «Интер», «Наполи», «Фиорентина», «Кальяри», «Аталанта», «Верона», «Сампдория» и «Дженоа». Клубы выступают против медицинского протокола, согласно которому вся команда будет отправлена на 15-дневный карантин, если коронавирус будет обнаружен у одного из футболистов или сотрудников клуба.

Итальянские клубы хотят, чтобы тренировочный процесс был возобновлён по примеру Бундеслиги, где в случае заражения коронавирусом на карантин отправляется только заражённый игрок, а остальные футболисты проходят соответствующие тесты.

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