9 клубов отказываются возобновлять тренировки из-за медицинского протокола Серии А

Девять клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки 18 мая, так как недовольны медицинским протоколом лиги, сообщает Football Italia.

По данным источника, возобновить тренировки отказываются «Милан», «Интер», «Наполи», «Фиорентина», «Кальяри», «Аталанта», «Верона», «Сампдория» и «Дженоа». Клубы выступают против медицинского протокола, согласно которому вся команда будет отправлена на 15-дневный карантин, если коронавирус будет обнаружен у одного из футболистов или сотрудников клуба.

Итальянские клубы хотят, чтобы тренировочный процесс был возобновлён по примеру Бундеслиги, где в случае заражения коронавирусом на карантин отправляется только заражённый игрок, а остальные футболисты проходят соответствующие тесты.