Игрок «Локомотива» Коломейцев: решение расстаться с Сёминым выглядит не совсем обоснованно

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.

«Наверное, по поводу Сёмина всё же не к нам вопрос, но в данной ситуации это выглядит как не совсем обоснованное решение. Команда идёт на втором месте, могли бы дать нам хотя бы доиграть чемпионат, дождаться результатов и потом делать какие-то перемены. Но тут, повторюсь, решает руководство. Возможно, у них есть какое-то видение, я не берусь судить, правильно они сделали или нет», — приводит слова Коломейцева «Р-Спорт».

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.