Дюков объяснил, почему РФС отказался от стыковых матчей за выход в РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение организации отказаться от проведения стыковых матчей за выход в РПЛ.

«Мы пытались разработать меры для доигровки ФНЛ, но это трудно сделать, не подвергнув их риску. Регламент РПЛ для ФНЛ было бы трудно выполнить. Мы понимаем, что финансово им будет труднее выполнить требования регламента. Использование регулярных рейсов опаснее.



Что касается отмены стыковых матчей, то мы не доиграли турнир, поэтому здесь любое решение будет не до конца справедливым. Данное решение мотивировано конкретной ситуацией в таблице. Аргументы следующие: проведение мини-турнира — это новый турнир, форматы которого должны отдельно согласовываться. При создании нового турнира нужно аннулировать уже существующее первенство. К тому же нужно применять единый подход и принцип, если бы мы создали мини-турнир ФНЛ, то его нужно было бы создавать и в РПЛ. А если посмотреть на календарь, то вы увидите, что на стыковые матчи нет дат. Поэтому мы отказались от них. Кто-то всегда будет не согласен», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.