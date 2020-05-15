Тони Кроос: вы точно не услышите, что я отправился играть в Китай

Полузащитник «Реала» Тони Кроос сказал, что хочет продолжить выступать за мадридский клуб. При этом немец не исключил, что завершит карьеру после окончания нынешнего контракта, который рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Я точно планирую остаться в «Реале» на эти три года. Когда мне исполнится 33, наступит хороший момент, чтобы подумать, как я себя чувствую физически и стоит ли мне продолжать играть в футбол.

В любом случае вы точно не услышите: «Кроос отправился играть в Китай на два года» или чего-то подобного. Забудьте об этом. Пойти к Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити»? Я не могу представить себя где-то ещё», — приводит слова Крооса Besoccer.

Тони выступает за «Реал» с 2014 года. Ранее хавбек защищал цвета мюнхенской «Баварии» и «Байера» из Леверкузена.