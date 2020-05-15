Радченко: из-за отставки Сёмина «Локомотив» уже не сможет догнать «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал решение возобновить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги и оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионство.
«Решение возобновить сезон правильное. У команд будет время хорошо подготовиться к концовке чемпионата. Нет ли страха? Мы же не первые, кто будет возобновлять сезон, в Европе есть большие подвижки к этому.
Сезон лучше доиграть, чтобы все места были распределены по-честному. «Зенит» всегда выступал за то, чтобы возобновить чемпионат, расставить все точки над «i», стать чемпионом.
Догнать «Зенит» будет очень тяжело. Может, мог прибавить «Локомотив», но с отставкой Юрия Сёмина это будет невозможно. А других конкурентов на данный момент я не вижу», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 15 мая 2020
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