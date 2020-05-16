Александр Алиев дебютирует в боксе 29 мая
Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев принял решение попробовать свои силы в боксе.
В рамках проекта «Битва» он сразится с актёром и моделью Никитой Вакулюк. Регламент боя – 3 раунда по 2 минуты. Бой состоится 29 мая.
Алиев наиболее известен по выступлению за киевское «Динамо», цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр два сезона играл в России – за «Локомотив» и «Анжи». В сборную Украины экс-полузащитник вызывался с 2008 по 2012 год.
Алиев завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал «Интер» из посёлка Боярка Киевской области. В составе киевского «Динамо» он дважды стал чемпионом Украины и один раз выиграл Кубок страны.
Александр Алиев вступил в перепалку с женой во время прямого эфира в «Инстаграме»
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