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Агент игрока «Арсенала» Лукаса Торрейры заявил, что его клиент желает вернуться в Италию

Агент игрока «Арсенала» Лукаса Торрейры заявил, что его клиент желает вернуться в Италию
Футбол / Англия 0

Пабло Бентанкур, агент уругвайского полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры, рассказал, что его клиент хотел бы вернуться в Италию.

«Лукас был в плохом настроении, но затем он восстановился от полученной травмы. К счастью, повреждение оказалась не таким серьёзным, как предполагалось. Сегодня он полностью восстановился, и я убеждён, что на него будет спрос. Мне ещё предстоит диалог с «Арсеналом». Игрок хотел бы вернуться в Италию, однако хочу, чтобы вы знали, что в «Арсенале» к нему всегда относились очень хорошо», — цитирует Бентанкура BeSoccer со ссылкой на TMW.

Торрейра перешёл в лондонский «Арсенал» в июле 2018 года. Лондонский клуб заплатил за него «Сампдории» € 30 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Лукас провёл за «канониров» 24 матча и забил 1 мяч.

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