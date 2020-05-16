«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 16 мая, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге состоится матч 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» на «Чемпионате»



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. В бригаду войдут ассистенты Марсель Пельгрим и Томас Штайн. Резервный рефери — Михаэль Бахер.



«РБ Лейпциг» набрал 50 очков в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» (36) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бавария», в 25 матчах набравшая 55 очков.