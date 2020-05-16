Глушаков: футбол без зрителей – не футбол, но и мир с пропусками на улицу – не мир

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказался о проведении матчей без зрителей.
«Абсолютно согласен, что футбол без зрителей – это не футбол. Но сейчас мы находимся в экстраординарной ситуации, которой никогда раньше не было. Можно сказать, что и мир, в котором все вынуждены сидеть дома, когда нужно получать пропуска для выхода на улицу, мир без перелетов и открытых границ — не мир. Но это суровая реальность, в которой, к сожалению не действуют обычные правила. Это все вынужденные и временные меры. Конечно, все будут ждать возвращения болельщиков на стадионы, но в текущей ситуации, думаю, все эти болельщики с той же энергией будут смотреть футбол по интернету или ТВ и болеть за свои команды.
Матчи на пустых стадионах будут похожи на игры во время сборов. Энергетики и дыхания трибун не будет. Но в данной ситуации, мне кажется, для болельщиков будет важно, что футбол просто вернулся хоть в каком-то виде. Это будет важно для футболистов, которые будут на расстоянии чувствовать внимание людей. И все-таки это будут не тренировочные матчи — в играх будут решаться реальные турнирные задачи, поэтому у футболистов эмоции и отдача будут соответствующие», – сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 мая 2020
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