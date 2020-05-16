Ролан Гусев: ЦСКА в состоянии пробиться в Лигу чемпионов

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Ролан Гусев высказался о шансах команд на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге.
«Все находятся в равных условиях. Хорошо, что чемпионат возобновится, но жаль, что все матчи пройдут при пустых трибунах. По ЦСКА с его армией поклонников нанесен серьёзный удар. Думаю, «армейцы» всё же в состоянии пробиться в Лигу чемпионов. Уверен, подопечные Виктора Гончаренко навяжут борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром». Верю в этих игроков и верю в этого тренера», — цитирует Гусева RT.
Чемпионат России возобновится 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» отстают от «Локомотива» и «Краснодара» на 5 очков.
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