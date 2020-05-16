Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом

У нападающего московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус, пишет телеграм-канал Baza.

Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. Провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

15 мая РФС объявил о решении доиграть сезон-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. Турнир возобновится 21 июня.



Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).