Игроки «Боруссии» после разгрома «Шальке» поаплодировали пустой трибуне
Футболисты дортмундской «Боруссии» после победы над «Шальке-04» (4:0) подошли к трибуне, где обычно располагаются активные болельщики клуба.
Игроки встали в ряд, соблюдая социальную дистанцию, пробежались до кромки поля и поаплодировали пустой трибуне. Видеоролик был показан на телеканале BT Sport.
16 мая в Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль. Матч проходил при пустых трибунах.
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» в первом матче после возобновления сезона
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