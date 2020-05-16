Игроки «Боруссии» после разгрома «Шальке» поаплодировали пустой трибуне

Футболисты дортмундской «Боруссии» после победы над «Шальке-04» (4:0) подошли к трибуне, где обычно располагаются активные болельщики клуба.

Игроки встали в ряд, соблюдая социальную дистанцию, пробежались до кромки поля и поаплодировали пустой трибуне. Видеоролик был показан на телеканале BT Sport.

16 мая в Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль. Матч проходил при пустых трибунах.