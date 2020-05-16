Двух игроков «Пармы» изолировали после положительных результатов теста на коронавирус

Итальянская «Парма» на своём официальном сайте рассказала о результатах тестирования сотрудников на коронавирус.
Около 60 сотрудников команды прошли тестирование на коронавирус. Анализы всех сотрудников клуба, кроме двух футболистов, показали отрицательный результат. Тесты этих игроков в первый раз дали положительный результат, во второй раз — отрицательный.
«Спортсмены находятся в отличных физических кондициях, у них нет симптомов. Однако футболисты были изолированы и клуб будет постоянно следить за их состоянием. Остальная часть команды продолжила посещать индивидуальные занятия. Командные тренировки начнутся 18 мая», — сообщает пресс-служба клуба.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о снятии ряда ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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