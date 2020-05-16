Эрлинг Холанд: не удивлён, что забил в матче с «Шальке-04»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд дал комментарий после домашнего матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с гельзенкирхенским «Шальке-04» (4:0).

Холанд открыл счёт на 29-й минуте встречи, отличившись с передачи форварда Торгана Азара. 19-летний норвежец стал автором первого гола в чемпионате Германии после возобновления сезона-2019/2020.

«Я пока не набрал прежнюю форму. Не принимал участия в матчах в течение семи недель. Но я усердно работал всё это время, поэтому не удивлён, что забил сегодня», — приводит слова Эрлинга пресс-служба Бундеслиги.

Холанд занимает 11-е место в гонке бомбардиров немецкого первенства. В 9 встречах норвежец забил 10 мячей. Лучшим по этому показателю является нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (25 голов в 23 матчах).