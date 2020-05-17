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Ромелу Лукаку пытается убедить троих игроков сборной Бельгии перейти в «Интер»

Ромелу Лукаку пытается убедить троих игроков сборной Бельгии перейти в «Интер»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку занимается рекрутингом футболистов в миланский клуб. 27-летний игрок пытается уговорить троих партнёров по сборной Бельгии продолжить карьеру в стане чёрно-синих, сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Лукаку уже связывался с защитником «Пари Сен-Жермен» Томой Мёнье, нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом и защитником лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Яном Вертонгеном.

Контракты троих футболистов рассчитаны до конца нынешнего сезона. С высокой долей вероятности они покинут свои команды в ближайшее трансферное окно.

Сообщается также, что «Интер» готов предоставить ещё один шанс хавбеку Радже Найнгголану, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Кальяри».

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