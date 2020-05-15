«Интер» выдвинул «Барселоне» требования по трансферу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» продолжает предпринимать попытки заполучить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Как уже сообщалось, сине-гранатовые предложили «нерадзурри» за аргентинца € 80 млн и трёх футболистов, на что получили отказ.
По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» выдвинул каталонцам требования по условиям сделки. Миланский клуб не намерен рассматривать предложения, если их сумма будет меньше € 90 млн. Лишь когда «Барселона» удовлетворит финансовые требования, «нерадзурри» будут готовы обсуждать игроков, которые будут включены в сделку помимо денег.
Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года, а ранее играл на родине за «Расинг». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 15 мая 2020
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