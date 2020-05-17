Бывший тренер сборной Египта: в 2018 году Салах отказался переходить в «Реал»

Бывший тренер сборной Египта Хани Рамзи сообщил, что в 2018 нападающим национальной команды и «Ливерпуля» Мохамедом Салахом интересовался мадридский «Реал».
«Когда я работал с Эктором Купером, у нас была тренировка в Швейцарии в марте 2018 года. Я говорил с Салахом и он сказал, что получил предложение от «Реала». Предложение было очень хорошим, но Салах обсудил это со мной и Купером и решил остаться в «Ливерпуле», потому что там он чувствовал себя комфортно», — приводит слова Рамзи Marca со ссылкой на OnTime Sports.
Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В 2018 году в составе «мерсисайдцев» проиграл в финале Лиги чемпионов «Реалу» со счётом 1:3, но в 2019 году со второй попытки выиграл трофей, вместе с «Ливерпулем» выиграв у «Тоттенхэма» 2:0.
- 17 мая 2020
-
03:57
-
03:56
-
03:46
-
02:11
-
01:39
-
01:29
-
00:56
-
00:54
-
00:30
-
00:24
- 16 мая 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:29
-
23:27
-
23:06
-
22:56
-
22:34
-
22:19
-
22:01
-
21:47
-
21:36
-
21:25
-
21:12
-
21:07
-
20:46
-
20:25
-
20:13
-
20:01
-
20:00
-
19:38
-
19:33
-
19:11
-
19:01
-
18:58
-
18:51