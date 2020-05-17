Бывший тренер сборной Египта: в 2018 году Салах отказался переходить в «Реал»

Бывший тренер сборной Египта Хани Рамзи сообщил, что в 2018 нападающим национальной команды и «Ливерпуля» Мохамедом Салахом интересовался мадридский «Реал».



«Когда я работал с Эктором Купером, у нас была тренировка в Швейцарии в марте 2018 года. Я говорил с Салахом и он сказал, что получил предложение от «Реала». Предложение было очень хорошим, но Салах обсудил это со мной и Купером и решил остаться в «Ливерпуле», потому что там он чувствовал себя комфортно», — приводит слова Рамзи Marca со ссылкой на OnTime Sports.

Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В 2018 году в составе «мерсисайдцев» проиграл в финале Лиги чемпионов «Реалу» со счётом 1:3, но в 2019 году со второй попытки выиграл трофей, вместе с «Ливерпулем» выиграв у «Тоттенхэма» 2:0.