Дортмундская «Боруссия» впервые с 2015 года обыграла «Шальке-04» на домашнем поле

Дортмундская «Боруссия» впервые с 2015 года одержала победу над «Шальке-04» на домашнем стадионе.
Это первая победа «Боруссии» в рурском дерби на домашнем поле с ноября 2015 года. Напомним, матч 26-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» и «Шальке-04» стал одним из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.
На данный момент «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Шальке» в свою очередь находится на восьмом месте, набрав 37 очков.
В следующем туре «Боруссия» сыграет с «Вольфсбургом», а «Шальке-04» встретится с «Аугсбургом».
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