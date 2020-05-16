Радость Холанда в одиночку и запасные на дистанции. В Германии вернулся футбол: яркие фото

16 мая в Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.
Благодаря этой победе подопечные Люсьена Фавра набрали 54 очка и сократили до минимума отставание от лидирующей «Баварии», приблизившись на расстояние одного очка. Однако мюнхенцы пока не сыграли матч 26-го тура — он намечен на воскресенье, 17 мая.
Лучшие кадры с матча «Боруссия Д» — «Шальке-04» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Дортмунде.
В другом матче 26-го тура «РБ Лейпциг» принимал «Фрайбург». Встреча, проходившая на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», завершилась вничью со счётом 1:1.
В матче 26-го тура последняя команда Бундеслиги, «Падерборн», в «матче жизни» с конкурентом в борьбе за выживание смог не проиграть в Дюссельдорфе «Фортуне» (0:0).
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