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Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 самых богатых жителей Великобритании

Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 самых богатых жителей Великобритании
Футбол / Англия 0

Газета Sunday Times составила рейтинг самых богатых жителей Великобритании. В топ-20 вошли трое россиян.

Основатель USM Holdings и бывший акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов занял седьмое место — его состояние оценивается в $ 14,16 млрд. На 11-м месте — совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($ 12,4 млрд). На 12-м месте владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович ($ 12,31 млрд).

Первое место впервые занял изобретатель, основатель и глава компании Dyson Джеймс Дайсон. Его состояние составляет $ 19,64 млрд. Дайсон обошёл индийских предпринимателей Шри и Гопи Хиндуя, которые теперь делят второе место с бизнесменами Дэвидом и Саймоном Рубен (по $ 19,3 7млрд).

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