Алькасер: Холанд вписал своё имя рядом с моим в истории «Боруссии»

Нападающий «Вильярреала» Пако Алькасер похвалил норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Холанд вписал своё имя рядом с моим в истории «Боруссии», забив 10 голов в первых девяти матчах Бундеслиги. Поздравляю!» – написал Алькасер на своей странице в «Твиттере».

В прошлом сезоне Алькасер, который перешёл в «Боруссию» на правах аренды из «Барселоны», забил 10 голов в восьми стартовых матчах чемпионата Германии. Летом 2019 года «Боруссия» выкупила трансфер форварда, а в январе 2020 года продала его в «Вильярреал».

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.