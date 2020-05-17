Президент УЕФА: европейский сезон завершится в августе, если ничего не изменится

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация планирует завершить европейский сезон-2019/2020 в августе.

«У нас есть конкретный план завершения европейского сезона. Думаю, в большинстве лиг чемпионаты будут доиграны. Те, кто этого не сделает, это их решение, но им всё равно придётся играть в квалификационных раундах, если они захотят участвовать в турнирах УЕФА.



Мы должны подождать, пока исполком УЕФА утвердит даты, но могу сказать, что европейский сезон закончится в августе, если ничего не изменится. Уверен, мы сможем завершить еврокубки. Национальные чемпионаты — это отдельный вопрос. Они будут сами решать, как действовать. Но, думаю, по крайней мере 80% из них доиграют сезон», — приводит слова Чеферина beIN Sports.