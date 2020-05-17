Президент УЕФА: европейский сезон завершится в августе, если ничего не изменится
Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация планирует завершить европейский сезон-2019/2020 в августе.
«У нас есть конкретный план завершения европейского сезона. Думаю, в большинстве лиг чемпионаты будут доиграны. Те, кто этого не сделает, это их решение, но им всё равно придётся играть в квалификационных раундах, если они захотят участвовать в турнирах УЕФА.
Мы должны подождать, пока исполком УЕФА утвердит даты, но могу сказать, что европейский сезон закончится в августе, если ничего не изменится. Уверен, мы сможем завершить еврокубки. Национальные чемпионаты — это отдельный вопрос. Они будут сами решать, как действовать. Но, думаю, по крайней мере 80% из них доиграют сезон», — приводит слова Чеферина beIN Sports.
Президент УЕФА: чемпионат Франции был завершён преждевременно
- 17 мая 2020
-
16:31
-
16:23
-
16:17
-
15:59
-
15:43
-
15:39
-
15:32
-
15:04
-
14:39
-
14:37
-
14:12
-
14:12
-
14:03
-
13:56
-
13:47
-
13:36
-
13:25
-
13:11
-
13:08
-
12:58
-
12:40
-
12:39
-
12:11
-
11:56
-
11:50
-
11:40
-
11:29
-
11:21
-
10:56
-
10:54
-
10:42
-
10:24
-
10:17
-
10:17
-
09:58
Партнерский контент