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Президент УЕФА: европейский сезон завершится в августе, если ничего не изменится

Президент УЕФА: европейский сезон завершится в августе, если ничего не изменится
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация планирует завершить европейский сезон-2019/2020 в августе.

«У нас есть конкретный план завершения европейского сезона. Думаю, в большинстве лиг чемпионаты будут доиграны. Те, кто этого не сделает, это их решение, но им всё равно придётся играть в квалификационных раундах, если они захотят участвовать в турнирах УЕФА.

Мы должны подождать, пока исполком УЕФА утвердит даты, но могу сказать, что европейский сезон закончится в августе, если ничего не изменится. Уверен, мы сможем завершить еврокубки. Национальные чемпионаты — это отдельный вопрос. Они будут сами решать, как действовать. Но, думаю, по крайней мере 80% из них доиграют сезон», — приводит слова Чеферина beIN Sports.

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