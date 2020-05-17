Нойер — о переговорах с «Баварией»: мы настроены оптимистично, но ещё не договорились

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после матча 26-го тура чемпионата Германии с берлинским «Унионом» (2:0) рассказал о ходе переговоров с мюнхенским клубом.



«На данный момент нечего объявлять. Безусловно, я рад играть за „Баварию“, и в клубе довольны тем, что я вратарь и капитан „Баварии“. Обе стороны настроены оптимистично, но мы ещё не договорились.



Что касается матча, мы делали всё правильно с самого начала, хотя могли бы добиться лучшего результата. Мы рады, что доминировали по ходу встречи и взяли три очка», — приводит слова Нойера Sky Germany.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила Нойеру соглашение на три года с годовой зарплатой в € 12 млн, но сам голкипер хочет соглашение минимум до 2024 года.