«Это не поцелуй». Футболист «Герты» объяснил, зачем прижимался к одноклубнику

Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята рассказал, почему «поцеловал» партнёра по команде Марко Груича во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0).

«Это не было ни поцелуем, ни празднованием. Прошу прощения за то, что положил руки на лицо Марко Груича. Я давал ему подсказки. Без сомнения, мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в таких обстоятельствах. Нужно адаптировать к ситуации наши привычные празднования и игровые взаимодействия», — написал Боята на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что эпизод с «поцелуем» произошёл в начале второго тайма, когда футболисты «Герты» праздновали автогол защитника «Хоффенхайма» Кевина Акпогумы. Несмотря на нарушение правил социальной дистанции, руководство Бундеслиги заявило, что не станет наказывать Бояту.