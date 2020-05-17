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«Это не поцелуй». Футболист «Герты» объяснил, зачем прижимался к одноклубнику

«Это не поцелуй». Футболист «Герты» объяснил, зачем прижимался к одноклубнику
Футбол / Германия 0

Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята рассказал, почему «поцеловал» партнёра по команде Марко Груича во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0).

«Это не было ни поцелуем, ни празднованием. Прошу прощения за то, что положил руки на лицо Марко Груича. Я давал ему подсказки. Без сомнения, мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в таких обстоятельствах. Нужно адаптировать к ситуации наши привычные празднования и игровые взаимодействия», — написал Боята на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что эпизод с «поцелуем» произошёл в начале второго тайма, когда футболисты «Герты» праздновали автогол защитника «Хоффенхайма» Кевина Акпогумы. Несмотря на нарушение правил социальной дистанции, руководство Бундеслиги заявило, что не станет наказывать Бояту.

Футболист «Герты» нарушил социальную дистанцию, поцеловав одноклубника
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